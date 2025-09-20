В Махачкале за ночь зафиксировали 279 вызовов службы экстренного реагирования

Более 124 специалистов и 45 единиц техники привлечены к ликвидации последствий ливня в Дагестане, затопившего улицы Махачкалы, Каспийска и Избербаша. О мерах по устранению последствий стихии премьер-министру Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову доложил начальник регионального управления МЧС Муслим Девришбеков на заседании штаба.

По данным Даггидрометцентра, дождь продолжался с 6:00 до 10:00 утра 20 сентября. В Махачкале выпало 56 мм осадков, в Дербенте — 41 мм, в Кизляре — 32 мм, в Избербаше — 53 мм.

«Вечером 19 сентября в службу экстренного реагирования начали поступать сообщения о затоплении улиц в Махачкале, Каспийске и Избербаше. За ночь операторы обработали 442 обращения, 279 из них касались Махачкалы. В основном граждане жаловались, что ливневая канализация не справляется с потоком воды»,— отчитался руководитель МЧС.

По его словам, в столице республики подтопило не менее 18 улиц и столько же участков дорог. На ул. Бейбулатова уровень воды достигал 40-50 см, на остальных — 10-15 см. Аналогичные проблемы возникли в Каспийске, Избербаше и пос. Каякент.

«По ул. Бейбулатова в городе Махачкала для оказания помощи автовладельцам была задействована техника пожарно-спасательного подразделения»,— сообщил Девришбеков.

В настоящее время спасатели откачивают воду с подстанции ПС-110 по ул. Восточная в Махачкале. В Каспийске на ул. Маячной работают две единицы техники и четыре специалиста. Всего от МЧС к ликвидации последствий привлечены 10 человек и пять единиц техники.

Валентина Любашенко