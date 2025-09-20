В Ставропольском крае завершили реализацию четырех инвестпроектов на 230 млн рублей

В Ставропольском крае завершили четыре инвестиционных проекта в сфере пищевой переработки общей стоимостью около 230 млн рублей. Реализация проектов привела к созданию 25 рабочих мест. Об этом сообщил «БИЗНЕС ЖУРНАЛ. ЮГ» со ссылкой на министерство экономического развития региона.

По информации ведомства, параллельно в крае продолжается выполнение еще 16 проектов на общую сумму порядка 7,6 млрд руб. Планируется создать около тысячи рабочих мест.

«Важными перспективами развития пищевой и перерабатывающей промышленности является применение научных разработок и роботизация производства. Это, прежде всего, связано с разработкой новых технологий по глубокой переработке сырья и выработкой новых видов продуктов, а также усилением конкуренции со стороны мирового рынка продовольствия», — прокомментировали в пресс-службе минэкономразвития Ставрополья.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в Ставропольском крае за семь месяцев 2025 года объем отгруженной продукции по производству пищевых продуктов и напитков увеличился на 11,6% к аналогичному периоду 2024 года и составил 110,4 млрд руб., в том числе по напиткам — 23,3 млрд руб.

Валентина Любашенко