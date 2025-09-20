«Дагэнерго» мобилизовал 180 специалистов для ликвидации аварий на подстанциях

Свыше 60 ремонтных бригад продолжают восстанавливать электроснабжение в пострадавших от непогоды районах Дагестана. Об этом сообщил и.о. директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомед Шапиев на штабе у премьер-министра республики.

По информации господина Шапиева, 20 сентября в 9:30 филиал ввел особый режим готовности из-за тяжелых погодных условий. Произошли отключения и аварии на электросетях, подтопления затронули подстанции «Махачкала Новая-110», «Восточная» и «Приморская» в столице республики.

«Для откачки воды на территории подстанций "Махачкала-110" и "Приморская" были задействованы силы МЧС. Уровень воды на подстанции "Махачкала-110" снизился, а на подстанции "Приморская" пока не снижается. Производится выброс воды»,— доложил руководитель «Дагэнерго».

Отключения произошли преимущественно в низменных районах республики — городах Каспийск, Махачкала, Избербаш, Хасавюрт, а также частично коснулись нескольких муниципальных образований.

Аварийные службы приступили к обходам территорий и устранению нарушений воздушных кабельных линий. В работах задействованы более 60 бригад, 60 единиц техники и свыше 180 специалистов.

«Ориентировочное время восстановления технологических нарушений — около 20:00. Все бригады работают»,— отметил Магомед Шапиев.

Валентина Любашенко