На Ставрополье акваферма инвестирует 300 миллионов в разведение форели

Компания «АкваФерма» построит форелеводческое хозяйство полного цикла в с. Воронежском Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края. Объем инвестиций составит 300 млн руб. Об этом сообщил глава регионального министерства сельского хозяйства Сергей Измалков в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, предприятие займется полным циклом производства — от выращивания мальков до поставки товарной рыбы. На территории площадью 25 тыс. кв. м разместят бассейны для товарной форели, специальные емкости для молоди и инкубационный комплекс для мальков.

«Производство будет использовать воду из реки Большой Зеленчук. Инженерная подготовка территории и создание необходимой инфраструктуры уже завершены. Реализация проекта обеспечит создание 25 рабочих мест»,— приводятся в сообщении слова главы минсельхоза.

Валентина Любашенко