В Северной Осетии по программе ЭКО в 2025 году появились 112 малышей

В Северной Осетии за восемь месяцев 2025 года провели почти 150 бесплатных процедур искусственного оплодотворения, в результате которых появились 112 детей, включая пять двоен. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

По словам руководителя региона, специалисты республиканского Минздрава могут помогать людям благодаря возможностям национального проекта «Семья».

«ЭКО в республике проводят за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования. До конца года медики проведут еще 116 подобных процедур»,— подчеркнул глава Северной Осетии.

Валентина Любашенко