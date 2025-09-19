В Ростове-на-Дону открылся информационный центр «ТАСС-Юг»

В Ростове-на-Дону начал работу информационный центр «ТАСС-Юг». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», возглавил филиал информационного агентства бывший заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

«Региональный информационный центр будет площадкой, где и власть, и бизнес, и средства массовой информации смогут встречаться, чтобы корректировать информационную повестку, чтобы не допускать никаких информационных вбросов. Ростовская область – глобальный логистический хаб, южные ворота и южная столица России, мощный аграрный, научный, промышленный центр и прифронтовой регион. Регион, который как никто другой кует нашу будущую победу. И мы находимся здесь, чтобы формировать большой информационный каркас страны», — сказал гендиректор ТАСС Андрей Кондрашев.

Константин Соловьев