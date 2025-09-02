На Дону бывший замминистра массовых коммуникаций возглавил РИЦ ТАСС Юг
Бывший заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин возглавил региональный информационный центр ТАСС Юг. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на самого господина Тюрина.
Фото: Правительство Ростовской области
По словам Сергея Тюрина, региональный центр официально откроется в Ростове-на-Дону 19 сентября. В сферу деятельности офиса войдут Южный федеральный округ, Крым, Севастополь и новые регионы.
Сергей Тюрин занял пост начальника управления информационной политики правительства региона в апреле 2014 года. До этого он руководил службой корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги. Как ранее писал «Ъ-Ростов», в апреле 2025 года врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ о назначении на должность замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергея Кириленко.