На Дону бывший замминистра массовых коммуникаций возглавил РИЦ ТАСС Юг

Бывший заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин возглавил региональный информационный центр ТАСС Юг. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на самого господина Тюрина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

По словам Сергея Тюрина, региональный центр официально откроется в Ростове-на-Дону 19 сентября. В сферу деятельности офиса войдут Южный федеральный округ, Крым, Севастополь и новые регионы.

Сергей Тюрин занял пост начальника управления информационной политики правительства региона в апреле 2014 года. До этого он руководил службой корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги. Как ранее писал «Ъ-Ростов», в апреле 2025 года врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ о назначении на должность замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергея Кириленко.

Константин Соловьев