Юрий Слюсарь провел еще несколько кадровых перестановок

Официально вступивший в должность губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь провел ряд кадровых перестановок. Об этом сообщает пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Так, на должность первого заместителя губернатора области назначен Александр Скоков, ранее занимавший должность заместителя губернатора – руководителя аппарата правительства. На новом посту в дополнение к прежним полномочиям Александра Скокова добавлено кураторство сфер образования и культуры.

Свои прежние должности в составе обновленного регионального правительства сохранили первый заместитель губернатора Алексей Господарев, министр транспорта Алена Беликова, заместители губернатора Сергей Бодряков, Дмитрий Водолацкий, Артем Карцев, Михаил Корнеев, Владимир Ревенко, Игорь Сорокин и Артем Хохлов.

Продолжат руководить профильными ведомствами министр культуры Анна Дмитриева, министр строительства, архитектуры и территориального развития Сергей Куц, министр региональной политики и массовых коммуникаций Александр Никиточкин, министр экономического развития Павел Павлов, министр ЖКХ Антонина Пшеничная, министр по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции Сергей Савенков, министр промышленности и энергетики Андрей Савельев, министр образования Тамара Шевченко, министр труда и соцразвития Ирина Шувалова.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», сегодняшним указом Юрий Слюсарь освободил от должностей первого заместителя Игоря Гуськова и заместителя Андрея Пучкова, а также министра по физической культуре и спорту Самвела Аракеляна, министра здравоохранения Юрия Кобзева и министра природных ресурсов и экологии Михаила Фишкина.

Константин Соловьев