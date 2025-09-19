После открытия аэропорта Краснодара власти пересмотрели график работ на Фадеева

В Краснодаре 20 сентября начнутся подготовительные работы по реконструкции путепровода на улице Фадеева. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, движение автомобилей и пешеходов на участке от улицы 1-го Мая до Аэропортовской на этом этапе перекрывать не будут.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Работы продлятся до конца ноября, запланирован перенос инженерных коммуникаций, демонтаж тротуаров и троллейбусной сети, а также устройство временных полос движения.

По словам заместителя главы города Владимира Архипова, после возобновления работы аэропорта график реконструкции был скорректирован, что позволит сохранить частичное движение по путепроводу, в том числе для троллейбусов.

Полностью перекрыть движение планируется 22 ноября, когда начнется основной этап реконструкции в рамках программы «25/35». Строители демонтируют старые пролеты и опоры, обновят дорожное покрытие и инженерные сети, обустроят тротуары и установят шумозащитные экраны.

Вячеслав Рыжков