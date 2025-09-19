Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Основную ставку Мухамеджан делает на визуал, и операторская работа Артема Исаева действительно картинно хороша: кажущиеся однообразными, но на самом деле постоянно меняющиеся виды степи, закаты, рассветы, колышущиеся на ветру белые занавески, сияющие на солнце яблоки, бегущие лошади. Так же как пейзажем, камера любуется лицом и телом Карлыгаш, оставаясь при этом на диво целомудренной».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Скованные одной степью».