Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 20–21 сентября
18 сентября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых драма Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» и мелодрама Малики Мухамеджан «Ласточка». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Тогда. Сейчас. Потом
- Режиссер: Роберт Земекис
- В ролях: Том Хэнкс, Робин Райт, Пол Беттани, Келли Райлли, Эллис Гранселл, Тедди Расселл
- Жанр: драма / США, Канада / 106 мин.
- В прокате: с 18 сентября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Сочувствия заслуживают Хэнкс и Райт, безбожно, бессмысленно и беспощадно омоложенные Земекисом на пару с ИИ до состояния кривых зомби.
Есть странное сходство между так вот искривленными актерами и самими режиссерами, пытающимися, омолаживая их, вернуться в свое звездное прошлое: вспомните "Ирландца" (2019) Скорсезе со столь же "юным" Де Ниро. Ну не получается этот эксперимент, никак не получается, а вот нате же — голливудские умельцы все бьются головой о ту же стену».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Вернись, Форрест, вернись».
Ласточка
- Режиссер: Малика Мухамеджан
- В ролях: Зухара Сансызбай, Елжас Рахим, Владимир Косиньи, Ержан Нурымбет, Толганай Талгат
- Жанр: драма / Россия, Казахстан, Италия / 122 мин.
- В прокате: с 18 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Основную ставку Мухамеджан делает на визуал, и операторская работа Артема Исаева действительно картинно хороша: кажущиеся однообразными, но на самом деле постоянно меняющиеся виды степи, закаты, рассветы, колышущиеся на ветру белые занавески, сияющие на солнце яблоки, бегущие лошади. Так же как пейзажем, камера любуется лицом и телом Карлыгаш, оставаясь при этом на диво целомудренной».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Скованные одной степью».
Альтер
- Режиссер: Тимо Вуоренсола
- В ролях: Том Фелтон, Ричард Брейк, Эгги К. Адамс, Игорь Жижикин, Елизавета Бугулова, Алексей Филимонов
- Жанр: фантастика, боевик / Канада / 85 мин.
- В прокате: с 18 сентября
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «После глобальной катастрофы мир повернул не туда. Генетически улучшенные люди живут в роскоши, остальные — ютятся в бедных районах. Леон, инвалид и гениальный изобретатель, создает экзоскелет, чтобы защитить слабых и бросить вызов тем, кто отнял у него все».
Долгая прогулка
- Режиссер: Фрэнсис Лоуренс
- В ролях: Купер Хоффман, Дэвид Джонссон, Гарретт Вэрэйнг, Тут Ньюот, Чарли Пламмер, Бен Ван
- Жанр: триллер, драма / США / 108 мин.
- Слоган: «Иди, чтобы выжить»
- В прокате: с 18 сентября
Кинопрокатчик «Вольга́»: «Будущее. Тоталитарное государство ежегодно проводит показательное состязание под названием "Долгая прогулка". Чтобы выиграть крупный приз, полсотни подростков выходят на трассу и должны идти, не останавливаясь ни на минуту. Сбавил скорость — предупреждение. Три предупреждения — и тебя убивают. Игра продолжается, пока не останется только один. Как далеко они готовы зайти, чтобы выжить?»
На высоте страха
- Режиссер: Хьюго Кейзер
- В ролях: Роб Делани, Элла Балинска, Стюарт Грэм, Шина Келли, Ванесса Ифедиора, Джордж Лаша
- Жанр: фантастика, триллер, детектив / Нидерланды / 104 мин.
- Слоган: «Когда тишина становится громче»
- В прокате: с 18 сентября
Кинопрокатчик «СБ Фильм»: «Инженер-геолог Эбби Бреннан, чтобы оплатить лечение умирающей сестры, соглашается на работу в отдалённой урановой шахте в горах Грузии. Когда она находит странный метеорит, экспедиция прерывается — вертолет терпит крушение. Эбби остается одна среди лесов, скал и снегов. Ее единственная связь с внешним миром — голос мужчины по рации, который представляется Джоном. Он утверждает, что может спасти ее. Но можно ли доверять голосу, если ты уже не уверен в собственном разуме?»
Нанкинский фотограф
- Режиссер: Шэнь Ао
- В ролях: Лю Хаожань, Нэйтан Бойд, Гао Е, Даити Харасима, Ван Чуаньцзюнь, Ван Сяо
- Жанр: военный, драма, история / Китай / 137 мин.
- В прокате: с 11 сентября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Если в двух словах суммировать эстетику «Нанкинского фотографа», то это знаменитый плакат Виктора Корецкого "Воин Красной армии, спаси!", где окровавленный штык нацистского оккупанта нацелен на женщину, прижимающую к груди ребенка. Разница лишь в том, что Корецкий создал свой шедевр в трагическом 1942 году, а Шэнь Ао — в 2025-м, в год 80-летия окончания Второй мировой, которому фильм и посвящен».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Удел кадров».
Дракула
- Режиссер: Люк Бессон
- В ролях: Калеб Лэндри Джонс, Зои Блю, Кристоф Вальц, Матильда Де Анджелис, Хаймон Мария Буттингер, Йонас Макконен
- Жанр: ужасы, мелодрама / Великобритания, Франция / 129 мин.
- В прокате: с 11 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Одной из самых ярких экранизаций стал максимально близкий к тексту "Дракула" Фрэнсиса Форда Копполы (1992) с Гэри Олдманом в главной роли. Как раз из него Бессон настолько беззастенчиво тащит все, что не прибито (включая не только сюжетные повороты и визуальные решения, но и, например, внешний вид и манеры главного героя), что не знаешь, то ли возмущаться, то ли восхититься таким неприкрытым бесстыдством».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Коварный искусатель».
Сорвать куш в Сен-Тропе
- Режиссер: Эмин Арфуш
- В ролях: Элис Дюфур, Филипп Катрин, Юсеф Хаджди, Юн Бусиф, Брахим Булель, Фехди Бенджима
- Жанр: комедия / Франция / 88 мин.
- В прокате: с 11 сентября
Кинокритик Михаил Трофименков: «о фантазии режиссера исчерпывающе говорит то, как он снимает Сен-Тропе: скучно открыточные панорамы гавани с высоты полета дрона и такие же скучно "заводные" дискотеки. То ли Арфушу приплатил местный муниципалитет за скрытую рекламу города, то ли он искренне разевает рот от восторга, наподобие своих недалеких героев: "Какие телки! Какие яхты! Какое джакузи!"»
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Беднякам закон не писан».
Семейное счастье
- Режиссер: Стася Толстая
- В ролях: Евгений Цыганов, Евгения Леонова, Юлия Снигирь, Ирина Розанова, Владислав Ценев, Мариэтта Цигаль-Полищук
- Жанр: драма / Россия / 81 мин.
- В прокате: с 11 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Семейное счастье", снова поставленное Толстой по собственному сценарию, гораздо более зрелая работа, хотя и она порой грешит дурновкусием… Здесь режиссер резко меняет стилистику и тональность фильма — в ход идут неоновые вспышки и современные электронные ритмы, а великосветские балы с участниками в откровенных нарядах и смелом макияже больше похожи на современные вечеринки (этот прием последние годы так часто использовался постановщиками, что уже успел надоесть)».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Товарищи по семейному счастию».
Толерантность
- Режиссер: Андрей Грачев
- В ролях: Захар Прилепин, Сергей Чонишвили, Дмитрий Миллер, Егор Баринов, Илья Любимов, Александр Лыков
- Жанр: триллер / Россия / 163 мин.
- В прокате: с 11 сентября
Кинопрокатчик «Cinemaus Studio»: «Авторское предупреждение о том, что политика, которую проводят правительства многих стран Европы, в ближайшем будущем приведет к уничтожению культуры, религии, накопленных знаний и наследия. А отказ Европы от традиционных духовных ценностей приведет к ее разрушению и коллапсу европейских народов».