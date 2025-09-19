Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 20–21 сентября

18 сентября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых драма Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» и мелодрама Малики Мухамеджан «Ласточка». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».

Тогда. Сейчас. Потом
Ласточка
Альтер
Долгая прогулка
На высоте страха
Нанкинский фотограф
Дракула
Сорвать куш в Сен-Тропе
Семейное счастье
Толерантность
Тогда. Сейчас. Потом (Here, 2024)

Тогда. Сейчас. Потом

  • Режиссер: Роберт Земекис
  • В ролях: Том Хэнкс, Робин Райт, Пол Беттани, Келли Райлли, Эллис Гранселл, Тедди Расселл
  • Жанр: драма / США, Канада / 106 мин.
  • В прокате: с 18 сентября

Кинокритик Михаил Трофименков: «Сочувствия заслуживают Хэнкс и Райт, безбожно, бессмысленно и беспощадно омоложенные Земекисом на пару с ИИ до состояния кривых зомби.

Есть странное сходство между так вот искривленными актерами и самими режиссерами, пытающимися, омолаживая их, вернуться в свое звездное прошлое: вспомните "Ирландца" (2019) Скорсезе со столь же "юным" Де Ниро. Ну не получается этот эксперимент, никак не получается, а вот нате же — голливудские умельцы все бьются головой о ту же стену».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Вернись, Форрест, вернись».

Ласточка (Longer Than a Day, 2024)

Ласточка

  • Режиссер: Малика Мухамеджан
  • В ролях: Зухара Сансызбай, Елжас Рахим, Владимир Косиньи, Ержан Нурымбет, Толганай Талгат
  • Жанр: драма / Россия, Казахстан, Италия / 122 мин.
  • В прокате: с 18 сентября

Кинокритик Юлия Шагельман: «Основную ставку Мухамеджан делает на визуал, и операторская работа Артема Исаева действительно картинно хороша: кажущиеся однообразными, но на самом деле постоянно меняющиеся виды степи, закаты, рассветы, колышущиеся на ветру белые занавески, сияющие на солнце яблоки, бегущие лошади. Так же как пейзажем, камера любуется лицом и телом Карлыгаш, оставаясь при этом на диво целомудренной».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Скованные одной степью».

Альтер (Altered, 2025)

Альтер

  • Режиссер: Тимо Вуоренсола
  • В ролях: Том Фелтон, Ричард Брейк, Эгги К. Адамс, Игорь Жижикин, Елизавета Бугулова, Алексей Филимонов
  • Жанр: фантастика, боевик / Канада / 85 мин.
  • В прокате: с 18 сентября

Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «После глобальной катастрофы мир повернул не туда. Генетически улучшенные люди живут в роскоши, остальные — ютятся в бедных районах. Леон, инвалид и гениальный изобретатель, создает экзоскелет, чтобы защитить слабых и бросить вызов тем, кто отнял у него все».

Долгая прогулка (The Long Walk, 2025)

Долгая прогулка

  • Режиссер: Фрэнсис Лоуренс
  • В ролях: Купер Хоффман, Дэвид Джонссон, Гарретт Вэрэйнг, Тут Ньюот, Чарли Пламмер, Бен Ван
  • Жанр: триллер, драма / США / 108 мин.
  • Слоган: «Иди, чтобы выжить»
  • В прокате: с 18 сентября

Кинопрокатчик «Вольга́»: «Будущее. Тоталитарное государство ежегодно проводит показательное состязание под названием "Долгая прогулка". Чтобы выиграть крупный приз, полсотни подростков выходят на трассу и должны идти, не останавливаясь ни на минуту. Сбавил скорость — предупреждение. Три предупреждения — и тебя убивают. Игра продолжается, пока не останется только один. Как далеко они готовы зайти, чтобы выжить?»

На высоте страха (The Occupant, 2025)

На высоте страха

  • Режиссер: Хьюго Кейзер
  • В ролях: Роб Делани, Элла Балинска, Стюарт Грэм, Шина Келли, Ванесса Ифедиора, Джордж Лаша
  • Жанр: фантастика, триллер, детектив / Нидерланды / 104 мин.
  • Слоган: «Когда тишина становится громче»
  • В прокате: с 18 сентября

Кинопрокатчик «СБ Фильм»: «Инженер-геолог Эбби Бреннан, чтобы оплатить лечение умирающей сестры, соглашается на работу в отдалённой урановой шахте в горах Грузии. Когда она находит странный метеорит, экспедиция прерывается — вертолет терпит крушение. Эбби остается одна среди лесов, скал и снегов. Ее единственная связь с внешним миром — голос мужчины по рации, который представляется Джоном. Он утверждает, что может спасти ее. Но можно ли доверять голосу, если ты уже не уверен в собственном разуме?»

Нанкинский фотограф (Nan jing zhao xiang guan, 2025)

Нанкинский фотограф

  • Режиссер: Шэнь Ао
  • В ролях: Лю Хаожань, Нэйтан Бойд, Гао Е, Даити Харасима, Ван Чуаньцзюнь, Ван Сяо
  • Жанр: военный, драма, история / Китай / 137 мин.
  • В прокате: с 11 сентября

Кинокритик Михаил Трофименков: «Если в двух словах суммировать эстетику «Нанкинского фотографа», то это знаменитый плакат Виктора Корецкого "Воин Красной армии, спаси!", где окровавленный штык нацистского оккупанта нацелен на женщину, прижимающую к груди ребенка. Разница лишь в том, что Корецкий создал свой шедевр в трагическом 1942 году, а Шэнь Ао — в 2025-м, в год 80-летия окончания Второй мировой, которому фильм и посвящен».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Удел кадров».

Дракула (Dracula: A Love Tale, 2025)

Дракула

  • Режиссер: Люк Бессон
  • В ролях: Калеб Лэндри Джонс, Зои Блю, Кристоф Вальц, Матильда Де Анджелис, Хаймон Мария Буттингер, Йонас Макконен
  • Жанр: ужасы, мелодрама / Великобритания, Франция / 129 мин.
  • В прокате: с 11 сентября

Кинокритик Юлия Шагельман: «Одной из самых ярких экранизаций стал максимально близкий к тексту "Дракула" Фрэнсиса Форда Копполы (1992) с Гэри Олдманом в главной роли. Как раз из него Бессон настолько беззастенчиво тащит все, что не прибито (включая не только сюжетные повороты и визуальные решения, но и, например, внешний вид и манеры главного героя), что не знаешь, то ли возмущаться, то ли восхититься таким неприкрытым бесстыдством».

Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Коварный искусатель».

Сорвать куш в Сен-Тропе (Comme des riches, 2025)

Сорвать куш в Сен-Тропе

  • Режиссер: Эмин Арфуш
  • В ролях: Элис Дюфур, Филипп Катрин, Юсеф Хаджди, Юн Бусиф, Брахим Булель, Фехди Бенджима
  • Жанр: комедия / Франция / 88 мин.
  • В прокате: с 11 сентября

Кинокритик Михаил Трофименков: «о фантазии режиссера исчерпывающе говорит то, как он снимает Сен-Тропе: скучно открыточные панорамы гавани с высоты полета дрона и такие же скучно "заводные" дискотеки. То ли Арфушу приплатил местный муниципалитет за скрытую рекламу города, то ли он искренне разевает рот от восторга, наподобие своих недалеких героев: "Какие телки! Какие яхты! Какое джакузи!"»

Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Беднякам закон не писан».

Семейное счастье (2025)

Семейное счастье

  • Режиссер: Стася Толстая
  • В ролях: Евгений Цыганов, Евгения Леонова, Юлия Снигирь, Ирина Розанова, Владислав Ценев, Мариэтта Цигаль-Полищук
  • Жанр: драма / Россия / 81 мин.
  • В прокате: с 11 сентября

Кинокритик Юлия Шагельман: «"Семейное счастье", снова поставленное Толстой по собственному сценарию, гораздо более зрелая работа, хотя и она порой грешит дурновкусием… Здесь режиссер резко меняет стилистику и тональность фильма — в ход идут неоновые вспышки и современные электронные ритмы, а великосветские балы с участниками в откровенных нарядах и смелом макияже больше похожи на современные вечеринки (этот прием последние годы так часто использовался постановщиками, что уже успел надоесть)».

Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Товарищи по семейному счастию».

Толерантность (2025)

Толерантность

  • Режиссер: Андрей Грачев
  • В ролях: Захар Прилепин, Сергей Чонишвили, Дмитрий Миллер, Егор Баринов, Илья Любимов, Александр Лыков
  • Жанр: триллер / Россия / 163 мин.
  • В прокате: с 11 сентября

Кинопрокатчик «Cinemaus Studio»: «Авторское предупреждение о том, что политика, которую проводят правительства многих стран Европы, в ближайшем будущем приведет к уничтожению культуры, религии, накопленных знаний и наследия. А отказ Европы от традиционных духовных ценностей приведет к ее разрушению и коллапсу европейских народов».

