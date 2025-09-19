В Майкопе за счет экономии отремонтировали дополнительный участок дороги

В Майкопе завершили ремонт 180-метрового участка ул. Привокзальной от Краснооктябрьской до Ленина. Работы выполнили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства Адыгеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минстрой Республики Адыгея Фото: Минстрой Республики Адыгея

По словам главы города Геннадия Митрофанова, объект включили в план текущего года благодаря сложившейся экономии бюджета. На восстановление участка выделили 13,2 млн руб. Подрядчики заменили асфальтовое покрытие, укрепили обочины, обновили тротуар и установили дорожные знаки.

В администрации Майкопа подчеркнули, что это уже седьмой объект, приведенный к нормативам в рамках плана на 2025 год. В предыдущем году в столице Адыгеи обновили семь участков муниципальных дорог общей протяженностью свыше 3 км. В том числе досрочно отремонтировали улицу Гоголя, которая была запланирована на 2026 год.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Адыгее в 2025 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» приведут к нормативам 44,4 км автомобильных дорог регионального и местного значения, ведущих к детским садам, школам и высшим учебным заведениям.

Анна Гречко