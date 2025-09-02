В Адыгее в 2025 году обновят свыше 40 км дорог к школам и детсадам

В Республике Адыгея в 2025 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» приведут к нормативам 44,4 км автомобильных дорог регионального и местного значения, ведущих к детским садам, школам и высшим учебным заведениям. На эти цели направлено более 900 млн руб., сообщает минстрой региона.

Фото: Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи

В Майкопе уже обновили ул. Гоголя (900 м), которая ведет к Адыгейскому государственному университету и Майкопскому государственному технологическому университету. Также отремонтированы ул. 2-я Крестьянская, обеспечивающая подъезд к гуманитарно-техническому колледжу АГУ, и ул. Гагарина (680 м), ведущая к Майкопской гимназии №5 и педагогическому колледжу им. Х. Андрухаева.

В поселке Яблоновском в текущем году запланирована реконструкция ул. Свободы (700 м), ведущей к детскому саду, школе и спортивной школе. Проект предусматривает устройство освещения, ливнеотвода, тротуаров, установку дорожных знаков и нанесение разметки.

Кроме того, в республике продолжается обновление региональных дорог к образовательным учреждениям. Уже отремонтированы 15 объектов общей протяженностью порядка 42 км. Среди наиболее крупных — участки трасс Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская — Карачаевск в Кошехабльском районе (6,6 км) и Краснооктябрьский — Курджипская — Дагестанская в Майкопском районе (5,9 км).

Всего в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Адыгее обновят свыше 76 км автомобильных дорог регионального и муниципального значения.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что все школы Адыгеи подготовили к новому учебному году. К 1 сентября планировали открыть три новых учреждения.

Нурий Бзасежев