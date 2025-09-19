В Ростове-на-Дону оценили возможность передачи троллейбусов из Санкт-Петербурга

Перспектив передачи троллейбусов из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону нет. О таких решениях не говорилось, пишет портал «Ростовский городской транспорт» со ссылкой на директора департамента транспорта города Константина Лашенко.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее северная столица передавала единицы общественного транспорта в Киров, Рязань, Вологду и Петрозаводск. Власти отмечают, что для принятия подобного решения нужна инициатива со стороны администрации городов-получателей, то есть обращение к властям Санкт-Петербурга с просьбой о передаче техники.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что администрация города отказалась от закупки в 2025 году 15 новых троллейбусов из-за недостатка средств в бюджете.

Константин Соловьев