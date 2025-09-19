Обещаниями не купишь

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений решения нижестоящих инстанций по делу об отмене регистрации на выборы в городское собрание Сочи самовыдвиженца Сагида Напсо. Как следует из судебного акта, с которым ознакомился «Ъ-Сочи», ответчик занимался благотворительностью во время предвыборной кампании и давал обещания, выполнение которых зависело от его избрания депутатом, что фактически является подкупом избирателей.

Сагид Напсо выдвинулся в депутаты городского собрания Сочи второго созыва по многомандатному округу №13. Иск с просьбой отменить его регистрацию подал другой кандидат по этому округу — самовыдвиженец Александр Куренда.

По данным с сайта избирательных комиссий Сочи, Сагиду Напсо 40 лет, он родился в селе Цыпка Туапсинского района. Окончил Адыгейский государственный университет. В 2015 году был осужден за получение взятки (ч. 1 ст. 290 УК РФ). Сегодня он занимает должность генерального директора ООО «Туапселесхоз». Во всех судебных инстанциях представителем Сагида Напсо выступал Евгений Кабашный, также защищавший интересы Юрия Напсо. Последний — депутат Госдумы от ЛДПР, которого в апреле лишили полномочий на основании того, что он отсутствовал на работе более двух лет.

Согласно материалам дела, ООО «Слон-аутдор» изготовило по заказу Сагида Напсо печатные агитматериалы, общее количество которых составило 14,3 тыс. экземпляров. В них содержалась информация о благотворительной деятельности Сагида Напсо в период агитации, а также обещания, выполнение которых зависело от итогов голосования.

Согласно п. 2 ст. 56 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав», кандидатам запрещено подкупать избирателей, а именно воздействовать на них, обещая материальные блага (в том числе по итогам голосования). Также из п. 5 следует, что кандидатам нельзя заниматься благотворительностью во время избирательной кампании.

Центральный райсуд Сочи указал на нарушения обоих пунктов и отменил регистрацию Сагида Напсо на выборы в местное горсобрание. Краснодарский краевой суд, в свою очередь, согласился с таким решением и не удовлетворил апелляцию ответчика.

После этого Сагид Напсо подал кассационную жалобу с просьбой отменить определения нижестоящих инстанций и отказать в удовлетворении требований истца. В суде представитель ответчика пояснил, что тот, являясь предпринимателем, занимался благотворительностью «для нужд населения». Однако четвертая кассация указала, что нижестоящие инстанции пришли к «правильному выводу».

Решение в законную силу не вступило: Сагид Напсо подал жалобу в Верховный суд России.

В этом году выборы депутатов городского собрания Сочи длились три дня: 12, 13 и 14 сентября.

