Водолазы завершили сбор мазута с морского дна в прибрежной зоне Анапы

Водолазы завершили сбор осевшего мазута с морского дна в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района. С 10 по 17 сентября специалисты у причала в поселке Джемете подняли на берег последние 443 мешка с нефтепродуктами, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В операции участвовали сотрудники МЧС России, аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы. За весь период работ они совершили 21,6 тыс. погружений и собрали 22,4 тыс. мешков с мазутом общим весом более 2 тыс. т.

Очистку проводили на 19 участках. Расстояние между крайними точками подводных работ составило почти 14 км. Операция охватила прибрежные зоны Анапы, поселка Джемете, села Витязево, а также поселков Веселовка, Волна и Артющенко в Темрюкском районе.

Места работ определили по результатам подводного мониторинга. В 50–200 м от берега на дне обнаружили осевший мазут, который собирали для предотвращения его выброса на побережье.

Нефтепродукты собирали двумя способами: вручную с помощью лопат и при помощи эжекторных установок. 17 сентября финальная смена водолазов подняла из воды 24 мешка с нефтепродуктами.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе с начала проведения работ по ликвидации последствий ЧС очистили более 1,2 тыс. км побережья. На утилизацию вывезли свыше 180 тыс. т замазученного песка и грунта.

