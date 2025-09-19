На Кубани и в Крыму очистили более 1,2 тысячи км берега от мазута

В Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе с начала проведения работ по ликвидации последствий ЧС очистили более 1,2 тыс. км побережья. На утилизацию вывезли свыше 180 тыс. т замазученного песка и грунта, сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района водолазы совершили более 22,7 тыс. спусков на дно моря. С помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовали около 9,9 тыс. кв. м дна. Собрано 22 тыс. мешков с отходами.

На территории Краснодарского края специалисты и волонтеры обследовали более 325 км побережья. Очистили 920 км берега, собрали более 179,6 тыс. т загрязненного песка и грунта.

В Республике Крым обследовано 500 км берега, очищено 259,5 км. Всего собрано порядка 908 т замазученного песка.

В Севастополе с начала проведения работ специалисты очистили 165 км берега. На утилизацию вывезли 850 т загрязненного грунта и песка.

Алина Зорина