В горах Сочи выпал первый снег

В Сочи выпал первый снег в этом сезоне. Согласно городским камерам, осадки покрыли горные трассы курорта «Роза Хутор». Одновременно в городе действует штормовое предупреждение, связанное с неблагоприятными погодными условиями на Черном море и в прибрежной зоне.

По данным курорта, камеры, установленные на высоте 2,5 тыс. м, зафиксировали обильный снегопад, засыпавший трассы «Примула» и «Фиалка» на Южном склоне. На отметке 2,3 тыс. м интенсивность осадков была ниже, однако снежный покров также сформировался.

Непогода затронула и прибрежные районы. По информации администрации Сочи, в акватории Черного моря днем 19 сентября ожидается усиление шторма до 4–5 баллов с высотой волн до 3 м, возможны ливни с грозами, градом и шквалистым ветром. В экстренном предупреждении указывалась вероятность образования смерчей на участке Магри — Веселое, включая Сочи и федеральную территорию Сириус.

Мэрия сообщила, что руководители санаторно-курортного комплекса заблаговременно уведомили постояльцев о неблагоприятных условиях, а работа пляжных территорий организована с учетом фактической погоды. В горных районах города продолжают находиться 13 зарегистрированных туристических групп общей численностью около 90 человек. Спасатели напомнили об обязательной регистрации маршрутов и необходимости сопровождения профессиональных инструкторов.

В администрации подчеркнули, что все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Жителям и гостям Сочи рекомендовано воздержаться от выхода в море, учитывать штормовые предупреждения при планировании отдыха и следить за информацией МЧС.

«Ъ-Сочи» писал, что в прибрежной части курорта очевидцы засняли смерч. Сообщения о неблагоприятных погодных условиях жители курорта получили вчера утром через экстренные службы.

Мария Удовик