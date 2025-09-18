У берегов Сочи засняли смерч
В районе Сочи 18 сентября был замечен смерч, пишут очевидцы в соцсетях. Сообщения о неблагоприятных погодных условиях жители курорта получили сегодня утром через экстренные службы.
Фото: Telegram-канал Sochi Today
В предупреждении указывалась вероятность формирования смерчей над морем на участке Магри — Веселое, включая Сочи и федеральную территорию Сириус. Опасный метеорологический феномен может наблюдаться и 19 сентября.
Как сообщили в администрации города, в ближайшие двое суток на территории Сочи действует штормовое предупреждение. Руководители санаторно-курортного комплекса были заранее оповещены о надвигающейся непогоде и приняли меры по информированию постояльцев. Работа пляжных территорий ведется с учетом фактической погоды, спасательные службы оперативно передают информацию туристическим группам.
По данным мэрии, в горно-лесных районах Сочи сейчас находятся 13 зарегистрированных туристических групп численностью 90 человек. Спасатели напоминают о необходимости обязательной регистрации маршрутов и рекомендуют пользоваться услугами профессиональных инструкторов, а также следить за информацией МЧС.
В администрации города подчеркнули, что мониторинг погодной обстановки продолжается, все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности. Жителям и гостям курорта рекомендуют соблюдать меры предосторожности, воздержаться от выхода в море и учитывать штормовое предупреждение при планировании отдыха.