Минфин назвал уровень ключевой ставки решающим фактором для курса рубля

Уровень ключевой ставки сейчас определяет динамику курса рубля, сказал замминистра финансов Алексей Моисеев. Об этом он заявил на Московском финансовом форуме.

«Я считаю, что на данном этапе ставка — это решающий фактор... Вы видели, когда все стали думать, что ставка станет (ниже.— "Ъ") еще на 200 пипсов (базисных пунктов.— "Ъ"), у нас рубль сразу поехал, так?.. У нас все как в открытых разных экономиках»,— сказал РБК господин Моисеев.

По словам господина Моисеева, ставка определяет действия российских экспортеров, в отношении которых действует указ «Об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами». «Потому что когда рублевое финансирование дорогое, то они, естественно, предпочитают продать валютную выручку»,— заявил господин Моисеев.

Министр финансов Антон Силуанов на этом же форуме утверждал, что высокая ключевая ставка мешает экономике «дышать». Он утверждает, что ее снижение приведет к росту получаемых государством налогов и увеличит заработки населения. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина там же заявляла, что жесткая денежно-кредитная политика ЦБ привела к укреплению курса рубля.

12 сентября Банк России снизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых, хотя участники рынка ожидали снижение ключевого индикатора до 16%. ЦБ намерен продолжать жесткую денежно-кредитную политику для возвращения к цели по инфляции в 4% в 2026 году. Сегодня зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что последующее снижение ключевой ставки не предопределено.

