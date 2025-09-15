Инфляция по итогам августа снизилась до 8,1% в годовом выражении

Банк России сообщил, что годовая инфляция снизилась с 8,79% в июле до 8,14% в августе. Потребительские цены по итогам августа уменьшились на 0,4%.

Месячный прирост цен с корректировкой на сезонность и в перерасчете на год составил 4,1%, написано в комментарии регулятора (.pdf). В июле показатель находился на уровне 8,4%. Как пояснил ЦБ, снижение объясняется выходом из расчета индексации коммунальных тарифов.

В публикации также указано, что Банк России будет продолжать жесткую денежно-кредитную политику, необходимую для возвращения к цели по инфляции в 4% в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

В августе, по данным Росстата, в России впервые с 2022 года была зафиксирована месячная дефляция. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что инфляционные ожидания у россиян остаются повышенными и почти не снижаются. По ее словам, на это могло негативно повлиять двухзначное повышение коммунальных тарифов и рост цен на бензин.

