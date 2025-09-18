В Центробанке не считают снижение ставки предопределенным

Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что последующее снижение ключевой ставки предопределено. Об этом он сказал журналистам во время Московского финансового форума, передает «Интерфакс».

Господин Заботкин отметил, что хотя инфляционные ожидания населения и снизились (с 13,5% в августе до 12,6% в сентябре ), но все еще остаются высокими. «Нам бы хотелось увидеть, что инфляционные ожидания всех категорий экономических агентов уходят ниже тех диапазонов, в которых они были в 2023-2024 годах»,— сказал он.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 24 октября. В предыдущий раз, 15 сентября, Банк России снизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых, хотя аналитики прогнозировали снижение на два процентных пункта. В июле ставку снизили с 20% до 18%.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЦБ замедлил снижение».