ЦБ ушел в небольшой минус

Банк России в пятницу, 12 сентября, снизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых — меньше, чем ожидали рынки. Скромное снижение на фоне уверенно сокращающихся темпов роста потребительских цен объясняется наличием целого набора проинфляционных рисков. Это готовящийся сейчас правительством бюджет-2026 с возможным существенным дефицитом, произошедшая после снижения ставок активизация корпоративного кредитования и по-прежнему высокие инфляционные ожидания населения. Сентябрьское ослабление рубля к проинфляционным и сдерживающим снижение ставки факторам ЦБ относить не стал.

Банк России продолжил курс на смягчение денежно-кредитной политики: после сокращения ставки на один процентный пункт в июне и на два — в июле на сентябрьском заседании она была сокращена еще на пункт — с 18% до 17%. Большинство участников рынков, судя по многочисленным опросам, настраивалось на снижение ключевого индикатора до 16%, но, как выяснилось после заседания, такое решение даже не выносилось на обсуждение. «Рассматривались два варианта — это снижение ставки на один процентный пункт и ее сохранение»,— сообщила Эльвира Набиуллина.

Произошедшее аккуратное снижение ставки лишь на пункт выглядит компромиссом.

Игнорировать замедление инфляции (в июле—августе с поправкой на сезонность она составила 6,3%, годовая — с июльского заседания снизилась с 9,2% до 8,2%), а также и породить новую волну разговоров о чрезмерном охлаждении экономики ЦБ было, видимо, затруднительно. При этом большему, чем на один пункт, сокращению ставки помешали имеющиеся проинфляционные риски. Это по-прежнему высокие инфляционные ожидания (согласно последнему опросу, население полагает, что через год цены вырастут на 13,5%), а также вызванное снижением ставок новое ускорение корпоративного кредитования и оживление в его розничном сегменте (в июле—августе прирост портфеля займов находился ближе к верхней границе прогноза ЦБ).

Наконец, третий риск, которому ЦБ на этот раз уделил повышенное внимание,— ситуация с бюджетом. Речь идет уже и о новом, готовящемся сейчас Минфином проекте бюджета на следующую трехлетку. Его параметры публике пока неизвестны: на совещании в среду, 10 сентября, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что они будут утверждены правительственной комиссией по бюджетным проектировкам уже в ближайшее время и до 1 октября законопроект будет рассмотрен на заседании правительства, а затем внесен в Госдуму.

Сложности с исполнением действующего бюджета (дефицит по итогам восьми месяцев составил 4,2 трлн руб., или 1,9% ВВП — что выше запланированного на весь год значения, подробнее см. “Ъ” за 11 сентября) порождают опасения и по поводу бюджета следующего. Весь год регулятор отмечал, что объявленная правительством на 2025-й нормализация бюджетной политики (иначе говоря, «жизнь по средствам») должна иметь дезинфляционный эффект.

«Однако он пока не реализовался с учетом накопленного с начала года бюджетного дефицита»,— отметил регулятор в релизе и сообщил, что уточнит свои «оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию» после осенней правки действующего бюджета и появления проектировок на трехлетний период. «Если дефицит бюджета будет выше, чем заложено в нашем базовом сценарии, мы будем ограничены в своих возможностях снижать ключевую ставку»,— предупредила Эльвира Набиуллина.

По поводу еще одного взволновавшего многих фактора —произошедшего в первые недели сентября снижения курса национальной валюты — ЦБ предпочел высказываться крайне осторожно и к числу проинфляционных рисков его не относить. Отметив, что с прошлого заседания произошло ослабление рубля, Эльвира Набиуллина заявила, что «движение курса является еще одним индикатором произошедшего смягчения денежно-кредитных условий». Зампред ЦБ Алексей Заботкин назвал происходящее с рублем «колебаниями на уровнях сравнительно крепкого курса». По его словам, «говорить о том, что происходит какое-то систематическое ослабление, наверное, не стоит».

Сигнал на будущее ЦБ оставил нейтральным — дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, сказано в релизе.

Эльвира Набиуллина добавила к этому чуть больше определенности: «На заседании в октябре многое будет зависеть и от того, какие параметры бюджета в итоге будут предложены. Наша политика направлена на достижение цели по инфляции в 4% в следующем году. Это необходимо для возвращения умеренных процентных ставок и устойчивого роста экономики»,— отметила глава регулятора.

Следующее заседание по ставке — 24 октября, оно будет опорным, то есть на нем будет обновлен среднесрочный прогноз Банка России.

