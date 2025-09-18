Нижегородский «Метеор 120Р» отправится в Ростовскую область 19 сентября

Построенное в Нижнем Новгороде судно на подводных крыльях «Метеор 120Р» утром 19 сентября направится в Ростовскую область. За семь дней амфибия преодолеет более 2,3 тыс. км с технологическими остановками. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье» со ссылкой на пресс-службу нижегородского ЦКБ по СПК имени Р.Е. Алексеева.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Скоростное судно изготовлено на нижегородском ЦКБ по СПК имени Р.Е. Алексеева по заказу Ростовской области. Теплоход отправится своим ходом в Ростов-на-Дону. Во время перегона пройдут заключительные испытания корабля, после чего его передадут заказчику»,– пояснили представители конструкторского бюро.

По словам руководства нижегородского ЦКБ, предприятие уже поставило в регион два скоростных судна «Валдай 45Р», которые находятся в эксплуатации. В планах предприятия - изготовление для Ростовской области скоростных судов морского типа «Метеор 120M», однако контракт по ним пока не заключен.

Валентина Любашенко