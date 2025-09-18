Построенный для Ростовской области «Метеор 120Р» отправится туда своим ходом

Судно на подводных крыльях «Метеор 120Р», построенное на нижегородском «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» для Ростовской области, утром 19 сентября отправится своим ходом в Ростов-на-Дону. За семь дней теплоход пройдет более 2,3 тыс. км, совершив необходимые технологические остановки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Во время перегона пройдут заключительные испытания судна, после чего оно будет передано заказчику.

Ранее нижегородское ЦКБ по СПК построило для Ростовской области два скоростных судна «Валдай 45Р», которые уже поступили в эксплуатацию.

Как писал «Ъ-Приволжье», ЦКБ по СПК для Ростовской области планировал также построить скоростные суда морского типа «Метеор 120M», но по ним контракт пока не заключен.

Серийное производство судов на подводных крыльях «Метеор 120Р» ведется на верфи ЦКБ по СПК в Нижегородской области с 2019 года. Уровень локализации и использования отечественных комплектующих доведен до 80%. Построенные «Метеоры» уже работают на маршрутах в Ханты-Мансийском автономном округе и Нижегородской области.

Андрей Репин