Сочинца осудили за публикацию с воровскими звездами в соцсети

Центральный районный суд Сочи приговорил 22-летнего жителя курорта к двум годам лишения свободы условно за публикацию в Telegram-канале изображений с символикой запрещенного экстремистского движения «Арестантское уголовное единство». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Фигуранта дела признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций). По данным правоохранительных органов, в январе 2025 года местный житель опубликовал в своем канале рисунки с мужчиной, на теле которого изображены татуировки восьмиконечных воровских звезд. Такая символика относится к движению «АУЕ», признанному экстремистским и запрещенному в России.

Ранее фигурант дела уже привлекался к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ за размещение нацистской символики Третьего Рейха — эмблемы 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова». Тогда его наказали пятью сутками административного ареста.

Повторное нарушение повлекло уголовную ответственность. Суд назначил 22-летнему сочинцу условное наказание с испытательным сроком на два года.

«Ъ-Сочи» писал, что суд оштрафовал 40-летнюю жительницу курорта за публичные экстремистские высказывания. Сочинка произносила запрещенные лозунги в общественном месте.

Мария Удовик