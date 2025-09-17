«Отель в Черногории давно стоит на продаже»

Жена вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова и председатель свердловского Союза женщин Ирина Чемезова сделала заявление по поводу иска Генпрокуратуры, где выступает в качестве третьего лица, и претензий в ее адрес о наличии зарубежных активов. По словам госпожи Чемезовой, ее семья не имеет никакого отношения к «Корпорации СТС» и «Облкоммунэнерго», о которых идет речь в иске Генпрокуратуры, а зарубежный актив в виде отеля в Черногории выставлен на продажу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Чемезова

Председатель свердловского Союза женщин и жена вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова (по некоторым данным официально экс-супруга) Ирина Чемезова выступила с заявлением по ситуации, которая развернулась вокруг ее семьи после подачи иска Генпрокуратурой. Напомним, 10 сентября Генеральная прокуратура РФ подала исковое заявление в Ленинский районный суд Екатеринбурга с намерением изъять в доход государства активы, принадлежащие уральским бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. Среди ответчиков числится вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Ирина Чемезова, а также Василиса и Елена Олеговны Чемезовы проходят по делу в качестве третьих лиц.

Накануне сам Олег Чемезов заявил, что у него и у его супруги арестованы счета, но защита намерена обжаловать аресты.

С вменяемым ему в вину «шефством» над «Корпорацией СТС» Бикова и Боброва, а также информацией о лоббировании и согласовании им в органах власти «кабальных тарифов» в пользу коммунальных структур бизнесменов господин Чемезов не согласен.

Отрицает какую-либо связь с бизнесменами и их компаниями и Ирина Чемезова. При этом, в исковом заявлении Генпрокуратуры указывалось, что госпожа Чемезова получила недвижимость. «Их структуры (Бикова и Боброва. – «Ъ-Урал») на постоянной основе предоставляют Олегу Чемезову, его родственникам и доверенным лицам на льготных условиях услуги и имущество. Так, под видом договора купли-продажи его супруге по номинальной стоимости передана высоколиквидная недвижимость в Сысертском районе Свердловской области»,— указано в иске.

«Ни я, ни моя семья не имеет никакого отношения к "Компании СТС" и "Облкоммунэнерго". Участок в Сысерти я купила за свои собственные деньги, заключив договор купли-продажи, а также перевела по банковским реквизитам фирме, у которой купила участок (которая никакого отношения не имеет к Бикову и Боброву), официальную, являющуюся рыночной ценой, сумму! На это предоставлены подтверждающие документы! Больше никакого имущества в Сысерти у меня нет. Биков и Бобров не оказывали мне и моей семье никаких услуг бесплатно или по "специальным" ценам»,— сообщила она у себя в Telegram-канале.

Позже в Telegram-канале Mash появилась информация, что ей принадлежит четырехзвездочный отель в Черногории и в нем проходили реабилитацию бойцы ВСУ. Ирина Чемезова эту информацию опровергла:

«Мой отель не заключал контрактов с ВСУ, естественно, не оказывал никаких услуг реабилитации бойцам ВСУ. Отель в Черногории давно стоит на продаже, этому есть подтверждение в сети интернет, откуда и взяты фото, у меня давно есть намерение его продать, но пока не получается».

«Считаю, со всем разберутся органы РФ! А на этот эпизод обратит внимание Президент России Владимир Владимирович Путин»,— резюмировала она и попросила помолиться за ее семью.

