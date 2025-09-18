Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила рейсы в Геленджик из-за погоды
Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в Геленджик до 5 октября из-за оптимизации расписания и неблагоприятных погодных условий. Об этом пишет «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Авиакомпания приостановила полеты по направлениям «Екатеринбург — Геленджик», «Екатеринбург — Москва», а также «Геленджик — Москва». Причиной стали сложные метеоусловия, влияющие на пунктуальность рейсов. Клиентам уже направили SMS-уведомления о корректировках.
Пассажирам предложили альтернативные решения: перелеты через аэропорты Минеральных Вод, Краснодара и Сочи или полный возврат средств за билеты.