Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила рейсы в Геленджик из-за погоды

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в Геленджик до 5 октября из-за оптимизации расписания и неблагоприятных погодных условий. Об этом пишет «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Авиакомпания приостановила полеты по направлениям «Екатеринбург — Геленджик», «Екатеринбург — Москва», а также «Геленджик — Москва». Причиной стали сложные метеоусловия, влияющие на пунктуальность рейсов. Клиентам уже направили SMS-уведомления о корректировках.

Пассажирам предложили альтернативные решения: перелеты через аэропорты Минеральных Вод, Краснодара и Сочи или полный возврат средств за билеты.

Алина Зорина