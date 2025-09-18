В «Уральских авиалиниях» объяснили отмену рейсов в Геленджик

Днем 18 сентября СМИ и соцсетях появилась информация о том, что авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила полеты в Геленджик. Как рассказали «Ъ-Новороссийск» в пресс-службе перевозчика, причины такого решения связаны с оптимизацией расписания и сложными погодными условиями, влияющими на пунктуальность полетов. СМС-уведомления уже направлены клиентам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Уральские авиалинии» отменили рейсы по маршрутам Екатеринбург—Геленджик, Екатеринбург—Москва, а также Геленджик—Москва до 5 октября. Пассажирам предложены альтернативные варианты: перелеты через аэропорты Минеральных Вод, Краснодара и Сочи, либо возврат денежных средств.

Ранее, 5 августа, авиакомпания возобновила рейсы в Геленджик после трехлетнего перерыва. В течение месяца жители Екатеринбурга могли летать на курорт прямыми рейсами.

Нурий Бзасежев