Трамп назвал отличной новостью приостановку шоу Джимми Киммела

Президент США Дональд Трамп поприветствовал приостановку показа вечернего шоу «Jimmy Kimmel Live!» комика Джимми Киммела. Господин Трамп назвал это «отличными новостями для Америки». Он похвалил телеканал ABC за то, что его руководство «наконец-то набралось смелости сделать то, что нужно было сделать».

«У Киммела нулевой талант, а рейтинги даже хуже, чем у Кольбера, если это вообще возможно. Остаются только двое неудачников Джимми и Сет (Джимми Фэллон и Сет Майерс.— "Ъ") на канале фейковых новостей NBC. Их рейтинги тоже ужасны»,— написал президент США в своей соцсети Truth Social. Он призвал также уволить двух упомянутых ведущих.

Причиной отстранения Джимми Киммела от эфира стали его комментарии об убийстве правого активиста Чарли Кирка. Господин Киммел в том числе назвал стрелявшего в активиста мужчину сторонником Дональда Трампа, а также пристыдил республиканцев за попытку «заработать политические очки» на смерти Чарли Кирка.

В июле телеканал CBS объявил о закрытии вечернего ток-шоу Late Show, которое вел Стивен Кольбер. Последний эпизод выйдет в мае 2026 года. При этом речь идет не просто о прекращении сотрудничества с комиком и телеведущим, а о закрытии всей франшизы. Канал заверил, что это «исключительно финансовое решение». Президент США также порадовался закрытию телепрограммы.