Зарплаты в сельском хозяйстве на Кубани с начала года выросли на 7%

В Краснодарском крае за восемь месяцев 2025 года прирост заработных плат в сельском хозяйстве составил более 7%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе hh.ru Юг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным онлайн-сервиса, медианная предлагаемая зарплата в сельском хозяйстве Краснодарского края выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, если в начале 2025 года разница составляла около 11 тыс. руб. (83,8 тыс. против 72,7 тыс.), то к августу она выросла до 98,4 тыс. руб. против 94,1 тыс. руб. в 2024-м, что на 4,6 тыс. руб. выше.

«Это говорит о том, что работодатели продолжают повышать привлекательность АПК, несмотря на общую экономическую конъюнктуру»,— отметила директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», самой востребованной профессией в АПК Краснодарского края стала профессия машиниста (за 8 месяцев 2025 года около 3,5 тыс. вакансий), а самой дефицитной оказалась профессия ветеринара — 3,2 активных резюме на вакансию.

Андрей Пугачев