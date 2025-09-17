На Кубани профессия машиниста стала самой востребованной в АПК

С января по август 2025 года в Краснодарском крае в профессиональной сфере «Сельское хозяйство» было размещено более 8,8 тыс. вакансий. Чаще всего в АПК работодатели размещали вакансии для машинистов — около 3,5 тыс. предложений. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru Юг.

На втором месте сервисные инженеры – более 1,8 тыс. предложений, технологи — более 1,7 тыс. предложений, свыше 750 вакансий для агрономов, для ветеринарных врачей — более 700 вакансий. Замыкают список зоотехники — более 230 предложений о работе.

Медианная зарплата машиниста в АПК на Кубани составляет 115,8 тыс. руб., технолога — 103,4 тыс. руб., зоотехника — 82,6 тыс. руб., агронома — 80,4 тыс. руб., сервисного инженера и инженера-механика — 80 тыс. руб., ветеринарного врача — 65,1 тыс. руб.

По данным статистики hh, уровень конкуренции среди кубанских соискателей в профсфере «Сельское хозяйство» на данный момент находится на уровне 5,7 активных резюме. Топ дефицитных специальностей в АПК в Краснодарском крае возглавляет ветеринарный врач — 3,2 активных резюме на вакансию. На втором месте агрономы — 4,5. Лучше ситуация обстоит с машинистами — 4,5, на одну вакансию технолога приходиться 6,7 резюме, у сервисных инженеров конкуренция выше — 10 резюме на вакансию.

«Дефицит кадров в АПК вызван высокой конкуренцией за работников, сезонностью, низкой привлекательностью отрасли и демографическими вызовами. Это требует новой парадигмы: цифровизации, автоматизации, искусственного интеллекта и перестройки подходов к найму и удержанию»,— прокомментировала директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

Андрей Пугачев