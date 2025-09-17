Проект «Турьев Хутор» могут скорректировать после принятия новых документов

Компания «Интеррос» намерена скорректировать проект горного курорта «Турьев Хутор» в соответствии с новым положением о Сочинском национальном парке и планом рекреационной деятельности. В пресс-службе компании рассказали «Ъ-Сочи», что рассчитывают на скорое принятие документов, которые определят порядок разрешенной деятельности на территории парка и снимут вопросы неопределенности для инвесторов. В компании подчеркнули, что проект будет реализован с учетом всех требований природоохранного законодательства.

«Интеррос» планирует активное взаимодействие не только с федеральными и региональными органами власти, но и с экологами и профильными экспертами. В случае необходимости их предложения будут учтены в корректировке проекта.

После отмены утвержденного ранее проекта планировки территории новых предписаний от надзорных органов компания не получала. При этом в «Интерросе» отметили, что объем инвестиций останется на уровне не менее 92 млрд руб., однако сроки реализации могут быть скорректированы в зависимости от изменения проектных решений.

В компании подчеркнули, что намерены действовать исключительно в правовом поле. Для подготовки обновленного проекта «Интеррос» проведет серию консультаций не только с юристами, но и с инженерами-экологами, биологами, почвоведами, специалистами по экологической безопасности и другими экспертами.

Ранее администрация Сочи отменила постановление об утверждении планировки первой очереди курорта «Турьев Хутор». Решение было принято в соответствии с протестом прокурора города. Также в конце августа Межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу» обратилась к Генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой принять меры реагирования в связи с возможным ущербом при строительстве курорта.

Соглашение о создании «Турьева Хутора» подписано в 2021 году ВЭБ.РФ, «Интерросом» и «Васта Дискавери» при поддержке корпорации «Туризм.РФ» в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Проект должен стать продолжением действующего курорта «Роза Хутор».

Курорт предполагает создание 80 км горнолыжных трасс, 13 км канатных дорог, около 2 тыс. гостиничных номеров и сопутствующей туристической инфраструктуры. Завершение реализации проекта намечено на 2036 год.

Мария Удовик