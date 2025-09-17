В Краснодаре средний платеж по ипотеке составляет 36 тысяч рублей

Средний ежемесячный платеж по ипотеке в Краснодаре на сегодня составляет около 36 тыс. руб. Такие данные «Ъ-Кубань» привели в федеральной компании «Этажи» на основе реальных сделок клиентов за последние 6–9 месяцев с учетом средней стоимости жилья, первоначального взноса и текущих ставок.

Как отмечают в компании, при стабильном доходе для многих семей такой платеж остается комфортным.

«Государственная поддержка и льготные программы для семей с детьми существенно улучшают условия и делают покупку более доступной. Размер платежа зависит от первоначального взноса, срока кредитования, процентной ставки и суммы кредита. Комфортный ежемесячный платеж зачастую не превышает 30–40% от семейного дохода»,— комментирует «Ъ-Кубань» директор федеральной компании «Этажи» в Краснодаре Светлана Лесникова.

При этом медианная стоимость долгосрочной аренды в Краснодаре сейчас составляет около 28 тыс. руб. в месяц. Диапазон цен существенно варьируется в зависимости от района, класса недвижимости и состояния жилья. Например, аренда трехкомнатных квартир колеблется в диапазоне от 32 до 180 тыс. руб.

Как отмечает госпожа Лесникова, миграционные потоки и развитие инфраструктуры также поддерживают спрос на аренду. Краснодар остается привлекательным для семей и удаленных специалистов, а новые транспортные и деловые проекты повышают интерес к жилым районам с развитой инфраструктурой.

«В совокупности эти факторы делают аренду востребованной, а ценовую динамику умеренно растущей, несмотря на завышенные первоначальные предложения»,— считает Светлана Лесникова.

Андрей Пугачев