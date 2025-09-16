Аренда трехкомнатной квартиры в Краснодаре доходит до 180 тысяч рублей в месяц

Медианная стоимость долгосрочной аренды квартиры в Краснодаре сейчас составляет около 28 тыс. руб. в месяц, но диапазон цен существенно варьируется в зависимости от района, класса недвижимости и состояния жилья. Ежемесячная аренда студии в Краснодаре в среднем обойдется около 22 тыс. руб., «однушек» — 25 тыс. руб., «двушки» — 35 тыс. руб., трехкомнатных квартир — от 32 до 180 тыс. руб. Такие данные «Ъ-Кубань» привели в федеральной компании «Этажи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При этом 37,6% собственников готовы идти на уступки и снижать стоимость аренды в среднем на 10%, отмечают в компании. Спрос на съемное жилье остается стабильным, а итоговые сделки часто формируются ниже первоначально запрашиваемых цен.

«С начала 2025 года официальные предложения по аренде снизились примерно на 7,1%, тогда как в годовом выражении наблюдается рост на 11,5%. Ключевой фактор —изменение ключевой ставки Банка России, которая ограничила доступность ипотеки и увеличила спрос на аренду, поскольку многие вынужденно откладывали покупку»,— комментирует директор федеральной компании «Этажи» в Краснодаре Светлана Лесникова.

Как отмечает собеседница «Ъ-Кубань», в первой половине этого года предлагалось достаточно много свободных квартир, особенно в новых комплексах. Часть покупателей и приезжих сознательно «пережидала» период дорогой ипотеки, откладывая покупку собственной квартиры. Но с началом активного сезона, связанного с заселением студентов и роста внутренней миграции, спрос на аренду резко вырос, что традиционно подтолкнуло цены вверх.

Отдельной особенностью краснодарского рынка эксперт считает высокую долю инвестиционных квартир. «Многие собственники покупали жилье на этапе строительства с расчетом на сдачу в аренду и устанавливают ставку, чтобы перекрыть ипотечные платежи. Запрашиваемая стоимость часто оказывается на 20-25% выше итоговой сделки. Арендаторы торгуются, и реальная сдача происходит по более низким ценам»,— отмечает госпожа Лесникова.

Андрей Пугачев