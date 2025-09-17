Politico: ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая

Евросоюз рассматривает включение рестрикций в отношении китайских компаний в 19-й пакет санкций против России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов. По их словам, цель Брюсселя — убедить президента США Дональда Трампа оказать большее давление на Россию.

Однако, как отмечает издание, это не соответствует требованию американского президента о введении тарифов на китайские товары. Дональд Трамп заявил, что присоединится к ЕС в усилении санкций против России только в том случае, если страны НАТО откажутся от российской нефти и введут пошлины в 50–100% на товары из КНР.

Брюссель считает это требование невыполнимым, отмечают источники Politico. В ЕС опасаются, что США пытаются таким образом переложить ответственность на союзников по НАТО за неспособность предпринять жесткие действия для урегулирования конфликта на Украине. По словам одного из собеседников газеты, на встрече министров финансов стран G7 на прошлой неделе сторона Евросоюза отказалась выполнять требование о тарифах на импорт из Китая.

Изначально Евросоюз планировал представить 19-й пакет санкций против России 15 сентября, но дата была перенесена. 16 сентября господин Трамп обсудил меры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Она говорила, что новые рестрикции будут направлены против секторов энергетики, банков и криптовалют. Страны ЕС обсудят новый пакет санкций 19 сентября.

О позиции США по санкциям против России — в материале «Ъ» «Запрет по осени считают».