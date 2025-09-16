Politico: ЕС отложил принятие 19-го пакета санкций против России

Евросоюз не представит 19-й пакет антироссийских санкций сегодня, как планировалось ранее. Обнародование откладывается на неопределенный срок, пишет газета Politico со ссылкой на европейского дипломата и чиновника.

По данным газеты, перенос даты связан со смещением фокуса внимания в ЕС. Сейчас страны блока сосредоточены на вопросах Венгрии и Словакии. Они хотят убедить страны «снизить зависимость от российской нефти». Представители Еврокомиссии отказались от комментариев.

15 сентября ЕС планировал представить 19-й пакет антироссийских санкций, согласованный с президентом США Дональдом Трампом. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноель Барро пообещал, что новые меры окажут «колоссальное влияние» на страну. Источники Reuters сообщали, что новые ограничения будут нацелены на так называемый теневой флот РФ и российские банки.