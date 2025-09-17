Фон дер Ляйен сообщила о «хорошем разговоре» с Трампом о санкциях против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили совместные усилия по усилению санкционного давления на Россию. В соцсети X глава ЕК сообщила, что что у них состоялся «хороший разговор».

Госпожа Фон дер Ляйен написала, что Еврокомиссия скоро представит 19-й пакет антироссийских санкций, который будет нацелен на криптовалюты, банки и энергетику. Она добавила, что Комиссия предложит ускорить отказ от импорта российского ископаемого топлива.

Ранее принятие пакета было отложено. По данным Bloomberg, это связано с тем, что США и ЕС сосредоточились на давлении на Словакию и Венгрию, чтобы те сократили зависимость от российской нефти.