Трамп пообещал санкции против России в обмен на отказ НАТО от российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести «серьезные санкции» против России при двух условиях. Во-первых, то же самое должны сделать все страны НАТО. Во-вторых, они должны перестать покупать российскую нефть.

Господин Трамп сообщил об этом в открытом письме, отправленном странам альянса. По его мнению, покупка российской нефти некоторыми странами НАТО «шокирует». Он считает, что это «значительно ослабляет» их позиции на переговорах.

«Я считаю, что это (отказ от российской нефти.—"Ъ"), а также введение НАТО 50–100% пошлин на товары из Китая... также окажет большую помощь в прекращении этой смертоносной, но нелепой войны. Китай имеет сильный контроль и даже власть над Россией»,— написал президент США в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп убежден, что если НАТО последует его советам, то военные действия на Украине «быстро закончатся». «В противном случае, вы просто тратите мое время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов»,— подчеркнул он.

На этой неделе господин Трамп предупредил, что вскоре российская экономика будет поставлена под «санкционный удар». По его словам, новый пакет мер предполагает давление на банки, нефтяной сектор и торговлю с третьими странами. По данным Financial Times, США предложат G7 ввести пошлины на товары из КНР и Индии за покупку российской нефти. Минэнерго США говорило, что отказ Европы от российских нефти и газа приблизит решение о санкциях против РФ.

