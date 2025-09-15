Запрет по осени считают

Президент США Дональд Трамп пришел к выводу, что американские санкции против России не остановят конфликт на Украине. Глава Белого дома потребовал, чтобы европейские союзники первыми прекратили покупать у РФ энергоносители и существенно повысили пошлины на товары из Китая и Индии. Заведомая невыполнимость этого условия для Европы, не готовой полностью прекратить поставки российской нефти и СПГ, а также — в еще большей степени — вступить в торговую войну с Пекином и Дели, лишила противников России последнего шанса воссоздать антироссийскую коалицию, возникшую после начала СВО при президенте Джо Байдене.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предупредил, что Конгресс не будет принимать новый пакет санкций против России без согласования с президентом

Фото: J. Scott Applewhite / AP

В воскресенье, 14 сентября, в ходе общения с репортерами пресс-пула Белого дома в Бедминстере (штат Нью-Джерси) Дональд Трамп второй раз за несколько дней обратился к европейцам, предложив им взять в свои руки инициативу в санкционной войне против России.

«Не стоит ожидать, что мы будем действовать по полной, а Европа будет покупать у России нефть. Санкции, которые они вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но они должны ужесточить свои санкции, чтобы эти санкции соответствовали моим действиям»,— предупредил глава Белого дома.

«Мы не продвинемся вперед, пока НАТО не продвинется вперед. Я готов двигаться вперед, но и им придется. Но прямо сейчас они только говорят, но не делают»,— продолжал Трамп.

На уточняющий вопрос, должны ли европейцы отказаться от покупки российского СПГ, Трамп ответил так: «Они не должны покупать ни природный газ, ни сигареты, мне все равно».

В конце прошлой недели Дональд Трамп выразил ту же мысль в социальной сети Truth Social. «Я готов ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО придут к согласию и начнут действовать сообща и прекратят покупать нефть из России»,— написал глава Белого дома, назвав свое сообщение «посланием всем государствам НАТО и миру». «В любом случае я готов нажать пуск, когда будете готовы вы. Просто скажите когда»,— добавил он.

В ходе состоявшихся в конце прошлой недели консультаций с представителями государств G7 глава Минфина США Скотт Бессент повторил призыв президента Трампа к странам «семерки» присоединиться к США, введя пошлины в отношении стран, покупающих нефть у России, и тем самым доказать «свою приверженность прекращению украинского конфликта».

Ту же мысль выразил и министр энергетики США Крис Райт, предупредивший, что европейским странам придется остановить закупки нефти и газа у РФ, если они хотят, чтобы США нарастили санкционное давление на Россию.

По его словам, вместо российских энергоресурсов Европе следует приобретать сжиженный газ, бензин и другие энергоносители в рамках торгового соглашения ЕС и США, которое обязывает страны Евросоюза до конца 2028 года купить у американской стороны энергоресурсов на $750 млрд.

Подтверждением того, что действующая администрация США пока не готова прибегать к санкциям и все еще надеется реанимировать процесс урегулирования, стало воскресное заявление Трампа о том, что президенты России и Украины могут встретиться «относительно скоро» при его участии, которое он теперь считает обязательным.

«Они ненавидят друг друга так сильно, что почти не могут разговаривать»,— пояснил Трамп, почему, по его мнению, по кризису на Украине возможен только не двусторонний, а трехсторонний саммит лидеров России, Украины и США.

Разъяснения президента и его министров обнулили надежды европейцев, ожидавших американских санкций после того, как в начале сентября Дональд Трамп заявил о готовности пойти на введение второй фазы ограничительных мер против РФ.

Первой фазой антироссийских мер он назвал дополнительные пошлины, введенные Вашингтоном против Индии, покупающей российскую нефть.

Выдвинув западным союзникам заведомо невыполнимое требование обрубить поставки российской нефти и газа и вступить в торговую войну с Пекином и Дели, Дональд Трамп фактически нашел способ не вводить санкции против России, при этом постоянно напоминая о готовности это сделать.

Как сообщает газета The New York Times, как минимум две страны—члены НАТО — Венгрия и Турция — поддерживают хорошие отношения с Москвой и охотно закупают российские энергоресурсы и «очень маловероятно, что это изменится».

Как заявил на прошлой неделе глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, Будапешт будет готов наложить вето на принятие вторичных санкций Евросоюза против Индии и Китая, если решит, что они сильно вредят его экономике.

Неготовность Евросоюза ввести пошлины на товары из Китая и Индии для давления на Россию признала на прошлой неделе и глава европейской дипломатии Кая Каллас, которая не видит предпосылок для быстрого окончания конфликта на Украине.

«К сожалению, усилия ради мира, в том числе и президента Трампа, не принесли никаких результатов»,— заявила Каллас. «Мы не готовы действовать как глобальный игрок, когда речь идет о Китае, потому что у нас нет единого видения, что нужно делать»,— добавила она.

Чтобы удостовериться в том, что Европа не пойдет на необдуманный шаг, Пекин в понедельник, 15 сентября, предупредил: такой шаг не останется без последствий. Китай примет «решительные ответные меры», если страны НАТО попытаются ввести пошлины из-за закупок российской нефти, заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Шансы введения антироссийских санкций Конгрессом США также невелики. Недавно сенатор Линдси Грэм (включен в список террористов и экстремистов в РФ) вместе с конгрессменом Брайаном Фицпатриком предложил привязать санкции к бюджету США, рассчитывая таким способом обойти сопротивление изоляционистов, заручиться поддержкой демократов и не навлечь на себя гнев Дональда Трампа. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон в воскресенье, 14 сентября, предупредил, что Конгресс США не будет принимать новый пакет санкций против России без согласования с президентом США.

Сергей Строкань