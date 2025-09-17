В аэропорт Краснодара из Москвы вылетел первый рейс
Из Москвы в аэропорт Краснодара после трехлетнего перерыва вылетел первый рейс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Аэрофлота».
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Загрузка авиарейса составляет практически 100 процентов, говорится в сообщении.
Ранее Росавиация объявила о возобновлении работы аэропорта Краснодара. По данным Минтранса России, межведомственная рабочая группа проработала вопросы безопасности полетов гражданских воздушных судов. Специалисты Госкорпорации по организации воздушного сообщения подтвердили возможность полетов в Краснодар.
Аэропорт Краснодара не принимал самолеты с конца февраля 2022 года в целях безопасности. По информации Минтранса РФ, в этот период аэропорт поддерживал высокую степень готовности для возобновления работы.