В аэропорт Краснодара из Москвы вылетел первый рейс

Из Москвы в аэропорт Краснодара после трехлетнего перерыва вылетел первый рейс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Аэрофлота».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Загрузка авиарейса составляет практически 100 процентов, говорится в сообщении.

Ранее Росавиация объявила о возобновлении работы аэропорта Краснодара. По данным Минтранса России, межведомственная рабочая группа проработала вопросы безопасности полетов гражданских воздушных судов. Специалисты Госкорпорации по организации воздушного сообщения подтвердили возможность полетов в Краснодар.

Аэропорт Краснодара не принимал самолеты с конца февраля 2022 года в целях безопасности. По информации Минтранса РФ, в этот период аэропорт поддерживал высокую степень готовности для возобновления работы.

Андрей Николаев