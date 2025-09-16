Численность трудоспособных жителей Кубани выросла на 400 тысяч за 10 лет

В Краснодарском крае число трудоспособных граждан за последние десять лет увеличилось на 400 тыс. человек и достигло 2,9 млн. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что рост численности занятого населения сопровождается снижением производственного травматизма — за три года показатель сократился на 18%. По его словам, участие края в федеральном проекте «Производительность труда», который реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», позволяет внедрять современные технологии безопасности на предприятиях.

В краевой администрации добавили, что принципы бережливого производства сейчас применяют 380 предприятий. Это способствует повышению эффективности и прибыли компаний, а также созданию более безопасных условий труда.

Ране «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае до конца 2025 года прогнозируют сохранение низкого уровня безработицы.

Анна Гречко