Rzeczpospolita: на жилой дом в Польше упали не обломки дрона, а ракета F-16

Во время налета беспилотников на Польшу 10 сентября на жилой дом упали не обломки БПЛА. Это была ракета, выпущенная с истребителя F-16, который пытался сбить один из дронов, пишет Rzeczpospolita со ссылкой на источники в органах госбезопасности.

Власти страны сообщали, что воздушное пространство страны пересекли 19 беспилотников. Прокуратура идентифицировала обломки 17 из них. В населенном пункте Вырыки-Воля поврежден частный дом — у него пробита крыша и потолок. Прокуратура сообщала, что объект, упавший на дом, «не идентифицирован ни как беспилотник, ни как его фрагменты».

«Это была ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета возникли неполадки в системе наведения, и она не сработала. К счастью, она не взорвалась, поскольку сработали предохранительные устройства»,— сказал источник Rzeczpospolita. Он добавил, что на дом упала ракета длиной около трех метров и весом более 150 кг.

Как утверждают власти Польши, беспилотники, которые пересекли воздушное пространство страны, были российскими. Глава польского МИД Радослав Сикорский уточнял, что БПЛА не переносили взрывчатку. Минобороны России заявляло, что поражать объекты на территории Польши не планировалось. 13 сентября альянс НАТО начал операцию «Восточный страж» по укреплению позиций на восточном фланге.

