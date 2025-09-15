НАТО тревожат чужие дроны

Вслед за Польшей якобы российские дроны обнаружили и в Румынии. Из-за прилета в румынское воздушное пространство летательного аппарата, который власти сочли российским БПЛА, посла РФ в Бухаресте вызвали в МИД для разъяснений. Реальные или мнимые дроны не на шутку встревожили страны НАТО. Варшава представила на рассмотрение союзников идею сбивать БПЛА над Украиной силами стран НАТО и ЕС. Уничтожение российских дронов над Украиной странами НАТО будет означать войну альянса с РФ, заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Российский посол в Румынии Олег Липаев был вызван в МИД страны 14 сентября для разъяснений инцидента с якобы российским дроном, который нарушил воздушное пространство страны днем ранее. Российский дипломат протест отклонил, назвав его надуманным и необоснованным «ввиду отсутствия объективного подтверждения национальной принадлежности летательного аппарата».

«13 сентября сего года Минобороны Румынии обнаружило очередной НЛО в небе над страной и поспешило объявить, что это был российский дрон. По этому поводу МИД Румынии 14 сентября вызвал российского посла для выражения ему "решительного протеста". В ходе беседы, однако, ни на один поставленный вопрос об идентификации якобы залетевшего в румынское воздушное пространство дрона не было дано ни одного конкретного и убедительного ответа»,— отметили в посольстве по итогам беседы в Бухаресте.

Впрочем, это не помешало Евросоюзу дать свои оценки инциденту.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в посте в соцсети X назвала его «очередным неприемлемым нарушением суверенитета государства-члена ЕС» и «безрассудной эскалацией» со стороны Москвы.

Румынскому происшествию предшествовал куда более громкий инцидент с дронами, залетевшими на территорию Польши в ночь на 10 сентября, из-за которого ВВС страны и ее союзников по НАТО поднимались по тревоге, а несколько аэропортов временно приостанавливали работу. В общей сложности Варшава зафиксировала 19 дронов, четыре из которых были сбиты с использованием дорогостоящих ракет.

Через несколько дней глава польского МИДа Радослав Сикорский в интервью The Guardian заявил, что все БПЛА были «пустышками» без взрывчатки, хотя имели техническую возможность ее нести. Таким образом, по мнению Сикорского, Россия могла проверять реакцию НАТО.

В Москве, в свою очередь, неоднократно и на разных уровнях говорили о своей непричастности к инциденту с дронами и выражали готовность провести консультации с польскими коллегами по поводу инцидента. Но запросов на контакты от руководства в Варшаве в Кремль не поступало, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. И добавил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию.

В НАТО решили оперативно отработать укрепление позиций альянса на восточном фланге.

С этой целью 12 сентября в Польше анонсировали операцию «Восточный страж» — «очень серьезную операцию, вероятно, одну из крупнейших в истории НАТО», как определил ее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. В рамках операции союзники в лице Польши, Франции, Великобритании, Дании, Германии и ряда других стран-членов НАТО задействовали самолеты, вертолеты, а также наземную технику, в том числе средства ПВО.

Одновременно альянс начал в минувшие выходные еще одни масштабные учения — Grand Eagle 2025, нацеленные в первую очередь на отработку переброски войск и техники в Литву. Они стали частью учений Quadriga 2025, которые проходят с 18 августа по 30 сентября на территории Германии, Литвы, Финляндии и на Балтийском море. В них в общей сложности задействовано более 8 тыс. военнослужащих из 14 стран, 40 кораблей, 30 самолетов и более 1,8 тыс. единиц техники.

Радослав Сикорский 14 сентября обратился к ЕС и НАТО с предложением обсудить введение бесполетной зоны над Украиной. В интервью немецкой Die Frankfurter Allgemeine Zeitung глава польского МИДа заявил, что «было бы выгодно», если бы Украина попросила третьи страны сбивать беспилотники в ее воздушном пространстве.

На это предложение отреагировал заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, заявивший, что установление бесполетной зоны над Украиной и «возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно — войну НАТО с Россией».

«С политической точки зрения польский министр, вероятно, пытается прощупать границы допустимого. Видимо, это запланированная вторая часть истории, начавшейся с якобы имевшим место налетом БПЛА "Гербера" на польские фермы»,— предположил в беседе с “Ъ” руководитель информационно-аналитического центра «Новые технологии» и главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов. По его словам, теоретически поражать воздушные цели в воздушном пространстве Украины могут и размещенные на территории Польши средства ПВО. «Но, во-первых, зона покрытия позволит защитить только близко расположенные к польской территории объекты, например Львов. Во-вторых, экономика войны не позволит массово задействовать дорогостоящие ракеты современных систем ПВО против массы дешевых дронов»,— отметил эксперт.

Ирэна Шекоян, Дмитрий Сотак