Сикорский: перелетевшие границу Польши дроны были пустышками

Все беспилотники, упавшие в Польше в ночь с 9 на 10 сентября, оказались «пустышками» без взрывчатки. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью The Guardian.

По его словам, дроны имели техническую возможность нести взрывчатку, но ее не было. Господин Сикорский считает, что таким образом Россия могла проверять реакцию НАТО.

10 сентября Польша сбила несколько беспилотников, которые, по утверждению польских властей, были российскими и нарушили воздушное пространство республики. В Минобороны РФ заявили, что удары по территории Польши не планировались. Всего было зафиксировано 19 дронов.