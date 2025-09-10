Минобороны России: поражать объекты на территории Польши не планировалось

Минобороны РФ прокомментировало информацию о якобы российских беспилотниках, пересекших воздушную границу Польши сегодня ночью. По данным министерства, «поражение объектов» на территории республики с помощью БПЛА не планировалось. Дальность дронов, которые, как утверждается, попали в воздушное пространство Польши, не превышает 700 км.

В пресс-службе российского ведомства также выразили готовность провести консультации с Минобороны Польши по этому вопросу. По данным Минобороны России, атакам вооруженных сил подверглись лишь предприятия ВПК в Иваново-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, Виннице и Львове.

Как утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск, якобы российские дроны нарушили воздушное пространство республики 19 раз. Около четырех БПЛА удалось сбить. Польская армия подняла в воздух военные самолеты. Информация о пострадавших не поступала. Также Польша запросила консультации с союзниками по НАТО после произошедшего. В Североатлантическом альянсе, в свою очередь, начали изучение инцидента с беспилотниками.