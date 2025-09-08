Китайским туристам упростили въезд

Турбизнес готовится к наплыву китайских туристов на фоне отмены виз для граждан КНР. Такие зеркальные меры на полях ВЭФ анонсировал Владимир Путин. Ранее Пекин объявил о введении пробного безвизового режима с Россией. Он заработает с 15 сентября и рассчитан на год. Российский президент назвал это решение «очень значимым дружеским актом», хоть и признал, что это было неожиданно. В случае введения безвиза, турпоток из Китая в Россию уже в ближайшее время может вырасти на 25%. Как бизнес будет на этом зарабатывать? Разбиралась Екатерина Вихарева.

Граждане КНР уже могут посещать Россию без виз в туристических группах от пяти человек от аккредитованного оператора. Только за прошлое лето по таким спискам в страну въехали 350 тыс. человек. Упрощает въезд и электронная виза. В 2024-м ее получили более 1 млн туристов из Китая, она стоит $50 против $150 за обычную.

КНР остается лидером в сегменте въездного туризма в России. Но если раньше такие поездки в основном приходились на Москву и Санкт-Петербург. Теперь же из-за регулярных атак беспилотников в центральной России основной турпоток переместился в Приморье и Хабаровский край, говорит гендиректор «Тари Тур» Марина Левченко: «Обязательно в программу входят основные музеи, основные фотостопы. И они должны максимум за 10 дней выполнить всю программу.

Уровень китайского туриста растет. Это отели "четыре-пять звезд", "три звезды" минимум. В среднем такой стандартный пакет стоит $1,5 тыс. плюс авиаперелет. Сюда едут с наличными. Пока этот вопрос с трудом решается. На сувениры, на какие-то дополнительные расходы, как правило, берут с собой несколько тысяч долларов, им на неделю хватает».

Большим спросом пользуется и Мурманск, все благодаря китайскому поверью, согласно которому северное сияние сулит хорошее потомство. Популярно и Золотое кольцо. Но полностью китайцы его редко проезжают, указывает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин: «Сегменты разные. От массового, который оседает в Приморье, доVIP. Полеты на самолетах, арктические туры по несколько тысяч долларов, даже аренда автотранспорта. И направления Черноморского побережья, Северный Кавказ, Байкал, они все будут перспективны. Нужны, конечно же, услуги экскурсоводов».

Последних со знанием китайского стало больше, но их все еще недостаточно. А «со своими» с 1 марта нельзя, теперь им обязательно нужна аттестация.

Впрочем, в России дорабатывают национальный стандарт сервиса China Friendly, сейчас его можно получить в рамках добровольной сертификации. Но работать можно и без него, к тому же портрет китайского путешественника изменился, отмечает Вице-президент Федерация рестораторов и отельеров Вадим Прасов: «Рентабельность по индивидуальным, конечно, гораздо выше. У них и предпочтения немножко другие. Многие их них останавливаются в пятизвездных отелях. Есть гостиницы, которые достаточно активно работают с китайским потоком, и для кого-то это было 30% выручки. Я знаю примеры, когда даже, наверное, до 70-80% доходило, но это у отдельных отелей. Думаю, что открытие безвиза как раз привлечет молодых туристов, бизнесменов».

А последним интересно не только знакомство с русской культурой, но и с русской кухней. Гости же 65+ в этом плане более традиционных взглядов, отмечает управляющий рестораном J.Z. Peking Duck Роман Кадыров: «Всегда выбирают китайскую еду. Если что-то российское, то это местный алкоголь. Но отличия кардинальные, у них совсем все по-другому, особенно отношение к еде. Китайцы всегда заказывают много блюд, чтобы стол был заставлен. И мы ждем еще больший поток».

Из России китайцы любят привозить экзотику: оленину, водку, мед, шоколад и янтарь. Для этого бизнес даже разрабатывает новые маршруты. Еженедельно между Россией и Китаем летают около 150 рейсов. Окончательная динамика турпотока будет зависеть от развития полетных программ и ценовой политики перевозчиков, указывают в РСТ.

В ближайшие месяцы резкого приезда китайских туристов туроператоры не ожидают — сезон на исходе. Однако впереди, очевидно, бум. Если визы отменят, опрошенные “Ъ FM” эксперты только в первый год ожидают минимум двукратного прироста турпотока.

Екатерина Вихарева