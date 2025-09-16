«Ласточки» усилят пассажирское сообщение между Сириусом и Сочи

С 1 октября на маршруте между федеральной территорией Сириус и Сочи планируется запуск более 10 дополнительных электропоездов «Ласточка». Решение согласовывается с ОАО «РЖД» и администрацией Краснодарского края, сообщил глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Глава ФТ уточнил, что расширение расписания позволит повысить транспортную доступность и улучшить качество пассажирских перевозок. По его словам, проект реализуется в рамках договоренностей председателя совета федеральной территории Сириус и губернатора Краснодарского края.

Дополнительные рейсы, отметил господин Плишкин, создадут более удобную логистику для сотрудников и резидентов территории, а также для гостей, посещающих спортивные соревнования, концерты и выставки.

Параллельно власти рассматривают возможность увеличения числа электропоездов на маршруте Сириус — Роза Хутор. Решение связывают с ростом популярности прогулок в горах и началом горнолыжного сезона.

«Ъ-Сочи» писал, что Федеральная пассажирская компания объявила о запуске единственного в 2025 году недельного круиза туристического поезда «Рица» с 11 по 18 октября, который пройдет через Новороссийск, Сочи, Гагру и Сухум. Маршрут семидневного путешествия включает остановки: Москва — Воронеж — Новороссийск — Гагра — Сухум — Сочи — Ростов-на-Дону — Воронеж — Москва.

Мария Удовик