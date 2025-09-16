Глава Башкирии запретил публиковать последствия ударов беспилотников

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о запрете распространять в интернете, СМИ, мессенджерах и соцсетях информацию об атаках беспилотников и последствиях их применения. Документ опубликован на портале правовой информации.

Под запрет попадает, в частности, информация (в том числе, фотографии и видео), с помощью которой можно идентифицировать тип беспилотных летательных аппаратов, место их запуска, нахождения и падения. Кроме того, с сегодняшнего дня нельзя будет сообщать об объектах атаки, фактах их поражения и нанесенном ущербе.

Этим же указом не дозволяется публиковать сведения о применении средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Запрет не распространяется на распространение информации органами власти и публикаций со ссылкой на официальные источники.

3 сентября аналогичные меры приняли власти Краснодарского края, ранее — Белгородской области, Марий Эл и Татарстана.

В последний раз Башкирия подвергалась атаке БПЛА 13 сентября, когда два дрона были сбиты над предприятием «Башнефти». Прошлой осенью дроны атаковали промышленную зону Уфы, а в мае прошлого года был нанесен удар по объекту «Газпром нефтехим Салавата».

Идэль Гумеров