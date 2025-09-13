Над заводом «Башнефти» в Уфе сбили два БПЛА

Предприятие «Башнефти», расположенное в северной части Уфы, «подверглось террористической атаке беспилотников самолетного типа». Об этом глава Башкирии Радий Хабиров написал в Telegram-канале.

«Один из БПЛА был обнаружен, за ним проводилось слежение. Силами охраны предприятия открыт огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия,— сообщил господин Хабиров. - Беспилотный аппарат получил повреждения и упал на территории завода. Погибших и пострадавших нет».

Производственная площадка «Башнефти» получила незначительные повреждения, пожар ликвидируют, добавил Радий Хабиров.

«После этого был сбит еще один БПЛА. Масштаб последствий его падения пока уточняется. Все службы приведены в боевую готовность. На месте работают правоохранительные органы, руководство компании и представители Минэкологии. Ситуация находится на контроле»,— написал глава Башкирии.

Олег Вахитов