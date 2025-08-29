В Татарстане запретили публикацию информации о беспилотных атаках

В Татарстане запретили публикацию и распространение информации о применении беспилотников и средств противодействия им. Соответствующий указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

В Татарстане запретили публикацию информации о атаках БПЛА

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Запрет распространяется на фото- и видеоматериалы о беспилотных атаках, местах запуска, падения и траектории полета дронов, а также о характере нанесенных ими повреждений. Под запретом также информация о расположении систем ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Ограничения действуют в СМИ, интернете, социальных сетях и мессенджерах. Исключение составляют публикации федеральных и региональных органов власти, а также материалы со ссылками на официальные источники.

Ранее аналогичные ограничения ввели в Чувашии, где за нарушения предусмотрены административные наказания.

Анар Зейналов